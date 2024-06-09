Ömrüm yedin yalan dünya
Muradına ermedin mi
Urganını alıp ele
Asmak için germedin mi
Yiğitlik var deyip serde
Saldın beni dertten derde
Kavrulurken tenim narda
Gülüp sefa sürmedin mi
Zenginlerle düşüp yattın
Zulümleri bize attın
Ele cömert bana kıttın
Bu halimi görmedin mi
Hasret çektim ömür boyu
Çile zulüm yollar boyu
İsyan gördüm övme neyi
Vurup yere sermedin mi
İnsanlığım bildirmeyip
Bir kez yüzüm güldürmeyip
Rahat nefes aldırmayıp
Kanadımı kırmadın mı
Yaşatırsın bizlere zor
Onun için olmuşsun dar
Sende nasıl yorarsan yor
Yeterince yormadın mı
Vefanı mı gördüm senin
Sefanı mı sürdüm senin
İdris gibi garip canım
Defterini dürmedim mi