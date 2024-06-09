Ömrüm yedin yalan dünya

Muradına ermedin mi

Urganını alıp ele

Asmak için germedin mi

Yiğitlik var deyip serde

Saldın beni dertten derde

Kavrulurken tenim narda

Gülüp sefa sürmedin mi

Zenginlerle düşüp yattın

Zulümleri bize attın

Ele cömert bana kıttın

Bu halimi görmedin mi

Hasret çektim ömür boyu

Çile zulüm yollar boyu

İsyan gördüm övme neyi

Vurup yere sermedin mi

İnsanlığım bildirmeyip

Bir kez yüzüm güldürmeyip

Rahat nefes aldırmayıp

Kanadımı kırmadın mı

Yaşatırsın bizlere zor

Onun için olmuşsun dar

Sende nasıl yorarsan yor

Yeterince yormadın mı

Vefanı mı gördüm senin

Sefanı mı sürdüm senin

İdris gibi garip canım

Defterini dürmedim mi