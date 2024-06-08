İslamiyet’in nurusun, hakkın sevgili kulu
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Makamı Mahmut’sun kalpler senin sevginle dolu
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Cehaletin karanlığı, boğmuş iken her yanı
Mümine tevhit eyledin, hak kelamı Kur’an’ı
Hadisi şereflerinle, aydınlattın cihanı
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Gül yüzün nurlar saçardı, pak tenin miski amber
Peşin sıra yürüyerek, olduk bir sadık kamber
Yaratanı hak biliriz, seni ulu peygamber
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Müminlere farz kılındı, Kur’an’da her bir ayet
Sav salat hac zekâtla, kelimeyi şehadet
Borcumuzu eda edip, bulduk salah selamet
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Allah’a ermek içindi, bindin Burak atına
Bir lahzada yükselmiştin, arşın yedi katına
Sevgiler ehli beytine, saygı yüce zatına
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Sen bizim rehberimizsin, sultanımız şahımız
Saf saf namaza dururuz, Kâbe kıble gahımız
Şefaat kıl ya resulüm, silinsin günahımız
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.
Âşık İdris cansın canım, sana kurban bin kere
Bizleri de al mahşerde, senin durduğun yere
Şefkatinle nazar eyle, tüm ümmeti nefere
Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.