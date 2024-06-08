İslamiyet’in nurusun, hakkın sevgili kulu

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Makamı Mahmut’sun kalpler senin sevginle dolu

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Cehaletin karanlığı, boğmuş iken her yanı

Mümine tevhit eyledin, hak kelamı Kur’an’ı

Hadisi şereflerinle, aydınlattın cihanı

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Gül yüzün nurlar saçardı, pak tenin miski amber

Peşin sıra yürüyerek, olduk bir sadık kamber

Yaratanı hak biliriz, seni ulu peygamber

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Müminlere farz kılındı, Kur’an’da her bir ayet

Sav salat hac zekâtla, kelimeyi şehadet

Borcumuzu eda edip, bulduk salah selamet

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Allah’a ermek içindi, bindin Burak atına

Bir lahzada yükselmiştin, arşın yedi katına

Sevgiler ehli beytine, saygı yüce zatına

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Sen bizim rehberimizsin, sultanımız şahımız

Saf saf namaza dururuz, Kâbe kıble gahımız

Şefaat kıl ya resulüm, silinsin günahımız

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.

Âşık İdris cansın canım, sana kurban bin kere

Bizleri de al mahşerde, senin durduğun yere

Şefkatinle nazar eyle, tüm ümmeti nefere

Enbiyalar sultanısın, ya Muhammet Mustafa.