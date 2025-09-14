Annesi diş hekimidir.İlkokulu Eskişehir’de, Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Bir kız kardeşi var.

Tiyatro Sahnesinde Boy Gösterdi

Yağmur Atacan, lise yıllarında amatör olarak ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı “Bebeto” karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı.

Ünlü Markanın Reklam Filminde Oynadı

Ayrıca profesyonel baterist olarak 2001 yılından 2005 yılına kadar Arkhe ve Hi-Jack gruplarında çalıştı. Egos, Panda, Coca Cola, Hürriyet, Ülker gibi markaların reklam filminde oynadı. 2006 yılında TRT’de “Ben İstersem” adlı programın sunuculuğunu yaptı. Yağmur Atacan’ın ek iş olarak otomobil galericiliği yapmaktadır. Yağmur Atacan, 12 Nisan 2008 tarihinde oyuncu Pınar Altuğ ile evlendi. Su (d. 27 Ocak 2009) adında bir çocukları var.

Filmleri :

2011 – Doktorlar

2010 – Acil Servisi

2008 – Avanak Kuzenler

2008 – Sınıf

2007 – Çılgın Dersane

2006 – Sınav

2005 – Nefes Nefese

2005 – El Bebek Gül Bebek

2004 – Bir Dilim Aşk

2003 – Lise Defteri

Eşine Yorumları Trend Oldu

Yağmur atacan sosyal medyada eşinin yoğa yaptığı anı yorumladı. Yaptığı yorum sosyal medyada kısa sürede trendler arasına girdi.

"Sadece spor yapıyorlar. Bu boş bir eleştiri" diyen Atacan, "Bence kıskanıyorlar. Pınar 50 yaşını geçti ama kimse bunu söyleyemez, çünkü öyle görünmüyor. Bunun sebebi de kendine çok iyi bakması. Pınar bunu en iyi yapanlardan" diyerek bir kez daha eşine olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Pınar Altuğ'un fotoğrafında beraber yoga yaptığı kişiyi çizgilerle kapatan Yağmur Atacan üzerine ise, "Yoğun uğraşlar neticesinde, Pınar'ın uçuşunu organize ettim arkadaşlar... El değiyor, ayak kimin sorunu ortadan kalktı! Rahat uyuyabiliriz. Not: Tamam, tamam çok kıskanıyorum, söylemiyorum" yazdı.

Romantik Doğum Günü Paylaşımı

Yağmur Atacan , 51 yaşına giren eşi için geçtiğimiz günlerde romantik bir doğum günü paylaşımı yapmıştı.

"Ailenin Işıldayan Kadını"

Pınar Altuğ'un fotoğrafını paylaşan Atacan, "Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın!



İyi ki doğdun, iyi ki varsın; ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hic bu kadar güzel durdun mu başka birisinde." notunu düştü.

Atacan yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Altuğ ise birçok seveninde 'iyi ki doğdun' yorumları aldı.