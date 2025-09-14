Türk basınının duayen isimlerinden, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi ve usta gazeteci Erkut Can vefat etti. Özellikle magazin dünyasında bir ekol haline gelen Şey gazetesinin kurucularından olan Erkut Can'ın ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Gazeteci Erkut Can Kimdir?

Erkut Can, Türk basınının önemli isimlerinden, deneyimli bir gazeteci ve yazardı. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda magazin ve sosyete dünyasının nabzını tutan Şey gazetesi ve ardından kendi yayınları aracılığıyla adından söz ettirmişti. Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı ve camianın Divan Kurulu üyeliğindeydi.

Ne Zaman Defnedilecek?

Erkut Can, 13 Eylül 2025’te hayatını kaybetti. Cenazesi 15 Eylül 2025 Pazartesi günü, öğle namazını müteakiben Üsküdar Şakirin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kariyeri Ve Meslek Hayatı

Gazetecilik kariyerine 80'li yılların başında başlayan Erkut Can, Güneş gazetesinden Şey gazetesine geçiş yaparak profesyonel hayatında önemli bir döneme adım attı. Burada, eşi ve meslektaşı olan Reyhan Can ile birlikte çalışarak dönemin en popüler dergilerinden birini yarattılar. Şey gazetesi, genç gazeteciler için bir okul niteliği taşıyordu ve Erkut Can'ın disiplinli, Reyhan Can'ın ise zarif tavırları mesleğe yeni başlayanlara yol gösterdi. Daha sonra Hürriyet gazetesinde de görev alan Erkut Can, eşiyle birlikte kendi yayınlarını kurarak magazin dünyasında iz bıraktı.

