WhatsApp, kullanıcı gizliliğini güçlendirmek ve iletişim seçeneklerini genişletmek için, tıpkı diğer mesajlaşma uygulamaları gibi yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, Android beta sürümünde keşfedilen son özellikle birlikte adeta yeni bir döneme giriyor.

Whatsapp'ın Yeni Özellik Merak Uyandırdı

WhatsApp, Google Play Beta Programı üzerinden yeni bir Android güncellemesi yayınladı ve sürümü 2.25.24.22 seviyesine çıkardı. Buna göre WhatsApp, kullanıcıların başkalarını kullanıcı adlarını arayarak keşfetmesini ve onlarla bağlantı kurmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Daha önce iOS için WhatsApp beta 25.17.10.70 güncellemesiyle ilgili yazısında, telefon numarası gizliliği için kullanıcı adı seçme özelliğinin geliştirilmekte olduğunu duyuran ve bu özellğin kullanıcıların kendilerine özel bir kimlik oluşturmalarına olanak tanıyacağını söyleyen WABetaInfo'ya göre şimdi ise WhatsApp’ın, kullanıcı adı arama işlevi geliştirmeye odaklandığı görüldü.

Kaynak, Google Play Store üzerinden yayımlanan Android için WhatsApp beta 2.25.24.22 sürümünün ardından, WhatsApp’ın kullanıcıların birbirini kullanıcı adlarıyla keşfetmesini ve bağlanmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını keşfetti.

Whatsapp'ta Kullanıcı Adı Ne İşe Yarıyor

WhatsApp, kullanıcıların başkalarını kullanıcı adlarıyla arayabilmesini sağlayacak bir özelliği ileride yayınlamak üzere test ediyor. Sohbetler sekmesindeki "floating action button" kullanılarak kişi ve gruplar listesi açılabilecek. Buradan arama çubuğuna bir kullanıcı adı yazıldığında, WhatsApp sistemlerinde o hesap aranacak. Eşleşen bir hesap bulunursa, arama sonuçlarında görünecek. Kullanıcının gizlilik ayarlarına bağlı olarak WhatsApp'ın profil fotoğrafını da gösterebileceği söyleniyor. Bu durumda örneğin, profil fotoğrafı “Herkes” olarak ayarlanmışsa, bu fotoğraf arama yapan herkes tarafından görülebilecek.

Doğrudan Sohbet Dönemi Başlıyor

Arama sonuçları döndüğünde, telefon numarasına ihtiyaç duymadan doğrudan sohbet başlatmak mümkün olacak. Bu şekilde başlatılan tüm sohbetler uçtan uca şifreli kalacak; yani mesajlar ve aramalar yalnızca taraflar arasında özel ve güvenli olacak. Kullanıcılar, medya, sesli mesaj ve belge gönderme dahil olmak üzere normal sohbetlerdeki tüm özelliklere erişebilecek. Sohbet, diğer tüm konuşmalarla birlikte Sohbetler sekmesinde görünecek.

Ek Kontrol Sistemi İle Korunacak

Ancak kaynağa göre bir hesabı arama sonuçlarından gizlemek mümkün olmayacak. Kullanıcı adını almak isteyen ama istenmeyen mesajlardan çekinen kişiler, isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” etkinleştirebilecek. Bu anahtar, ilk mesajlar için bir şifre işlevi görecek. Eğer mesaj gönderen kişi bu anahtarı bilmiyorsa iletişim başlatamayacak. Bu, kullanıcıya kimin kendisine ulaşabileceği üzerinde ek kontrol ve güvenlik sağlayacak.

İsteyenler Sadece Telefon Numarasıyla Devam Edecek

Kullanıcılar yalnızca kişisel rehberlerindeki kişilerle sınırlı kalmadan başka ülkelerden insanlara da kullanıcı adıyla ulaşabilecek. Kullanıcı adı sistemi isteğe bağlı olacak; yani isteyenler sadece telefon numarasıyla WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. Ancak kullanıcı adı belirleyenler için, numara paylaşmadan arkadaşlarla, iş arkadaşlarıyla veya yeni kişilerle bağlantı kurmak kolaylaşacak.