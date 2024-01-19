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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Musabeyli Barajı İçme Suyu Projesi kapsamında yer alan ve hemşehrilerinin büyük bir özlemle beklediği tatlı içme suyuna bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, projenin hat çalışmalarının tamamlandığını, terfi merkezinde de hummalı bir şekilde devam eden çalışmaların da son aşamaya geldiğini belirterek, "Musabeyli Barajı İçme Suyu Projemiz, Yerköy'ümüz için büyük bir öneme sahiptir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımıza tatlı ve kaliteli içme suyu sağlayacağız. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla birlikte Yerköy'ün içme suyu sorununun tamamen ortadan kalkacağının altını çizdi.