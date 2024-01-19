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Astronotların uzaydaki ilk sözleri İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu

"İlk Türk astronotu" unvanını alan Alper Gezeravcı'nın, Axiom-3 (Ax-3) kapsamında başladığı uzay yolculuğu sırasındaki ilk sözünün "İstikbal göklerdedir" şeklinde kayıtlara geçmesinin ardından diğer astronotların da uzaydayken ilk ifadeleri merak konusu oldu.

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerdedir.'" şeklinde oldu.