Sıcak hava, artan sosyal etkileşim ve tanımadığımız ortamlara daha sık temas, mikropların yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle, yaz aylarında elleri yıkamak özellikle daha önemli hale geliyor. El yıkamanın göründüğü kadar basit olmadığını unutmamalıyız; temiz eller, yaz planlarını mahvedebilecek mikroplara karşı ilk savunma hattınızdır.

Mikroplar, sıcakta ve nemli ortamlarda hızla çoğalır, yazın yaptığımız etkinlikler de bizi mikropların yayılmasına neden olabilecek yüzeyler, yiyecek ve su kaynaklarıyla daha fazla temas etmeye yönlendirir.

İşte yazın ellerimizi yıkamanın önemini artıran bazı nedenler:

Halka Açık Tuvaletler Ve Paylaşılan Tuvaletler



Açık hava festivalleri, dinlenme alanları, plajlar ve kamp alanları, halka açık tuvaletlere dayanır. Bu yüksek trafikli alanlar, E. coli, salmonella ve Staphylococcus aureus gibi bakterilerin üremesi için uygun ortamlar olabilir. Ayrıca norovirüs ve grip gibi virüsler de kolayca bu yüzeyler üzerinden yayılabilir. Tuvaletleri kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkamak çok önemlidir; görünür şekilde kirli ellerde el dezenfektanı da yeterli olmayabilir.

Açık Hava Yemekleri Ve Yiyecek Hazırlığı



Yazın en sevilen etkinliklerinden biri mangal yapmak ve piknik yapmaktır, ancak bu aktiviteler yemek kaynaklı hastalıkları da beraberinde getirebilir. Salmonella, E. coli, Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus gibi patojenler sıcağa duyarlıdır ve iyi yıkanmamış eller, çiğ etler ve güneş altında bırakılan yiyecekler, kolayca zehirlenmelere yol açabilir. Ellerimizi yemek hazırlamadan önce ve sonra yıkamak çok önemlidir.

Yüzme Ve Su Oyunları



Göller, nehirler, yüzme havuzları ve okyanuslar zararlı mikropları barındırabilir. Cryptosporidium ve giardia gibi parazitler, genellikle klorla öldürülemez ve gastrointestinal hastalıklara yol açabilir. Plaj kumu ve deniz suyu da dışkı bakterileri taşıyabilir. Yüzme yaparken veya kumdan kale yaparken, yemek yemeden ya da yüzünüze dokunmadan önce ellerinizi yıkamanız gerekmektedir.

Kamp, Oyun Alanları Ve Festivaller



Çocuklar, yaz aylarında grup etkinlikleriyle enfeksiyonlara daha yatkın olabilirler. Bir Amerikan araştırmasında, 7 yıl boyunca yaz kamplarında 229 gastroenterit vakası görüldüğü rapor edilmiştir. Yaygın suçlular arasında norovirüs, salmonella ve Shiga toksini üreten E. coli bulunmaktadır. Çocukların ellerini doğru şekilde yıkamaları, enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Hastalık Riskini Artırıyor

Bazı kişiler, çocukların "biraz kirlenmesinin" bağışıklık sistemlerini güçlendireceğini düşünebilirler. Ancak, bu, tuvalet sonrası elleri yıkamamak ya da yemeklerden önce hijyen kurallarına uymamakla aynı şey değildir. Kirli eller bağışıklık sistemini güçlendirmez, aksine hastalık riskini artırır.

Ellerin yıkanması basit, ucuz ve etkili bir yöntemdir. Özellikle yazın bu işlem, hastalıklardan korunmak için hayati önem taşır. Hastane çalışmasındaki gibi, doğru hijyen uygulamalarını sağlamak her yerde kritik olmalıdır. Kamp alanları veya müzik festivalleri gibi kaotik ortamlarda bu hijyenin unutulması daha kolay olabilir.

Ellerinizi 20 saniye boyunca sabun ve temiz su ile yıkadıktan sonra iyice kuruduğunuzdan emin olun. Eğer sabun ve suya ulaşamıyorsanız, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanmak iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.