Doğacan Taşpınar, 19 Kasım 1980 tarihinde Ankara’da doğmuş, tiyatro kökenli oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.
Sanat hayatına 2001 yılında, Nihat İleri, Hale Soygazi ve Zühtü Erkan tarafından kurulan tiyatro topluluğunda başlamış, 2003 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yapmaya başlamıştır.
Evli mi?
Özel hayatında, oyuncu Balca Yücesoy ile evliydi.
Neden Öldü?
45 yaşında hayatını kaybeden Taşpınar’ın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
