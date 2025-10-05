Türk müziyen ve besteci Uzay Hepari 24 Temmuz 1969 yılında doğdu. Çocukluğundan beri müziğe ilgili olan Hepari, çocukluğunda klasik müzik eğitimi aldı.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun oldu.

19 yaşındayken ilk olarak Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü (1988) albümünde piyano çalarak kariyerine başladı.

1990’lı yıllarda birçok sanatçı ile çalışan Hepari, Sezen Aksu'nun ekibinde yer almaya başladı.

Bazı sanatçıların kliplerinde de rol aldı. 1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (1994) adlı filmde başrolde yer alarak oyunculuğa başladı.

Özel Hayatı

Adı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile anılan Uzay Heparı, 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi.

Heparı vefat ettiğinde hamile olan Tunuslu, Ocak 1995’te oğulları Uzay Kanat Heparı’yı dünyaya getirdi.

Neden Öldü?

20 Mayıs 1994 tarihinde, Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü üzerinde çalışıyordu.

Kısa süre önce aldığı motoru ile Etiler Koç köprüsü üzerinde Küfe Bar'daki programına gitmekteydi.

Demet Akbağ'ın park halindeki arabasına çarptı ve International Hospital'de 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde hayata gözlerini yumdu.