Aslen Çankırılı olup 1981 İstanbul Üsküdar doğumludur.

İlköğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla Bilecik, Bolu, İstanbul illerinde, ortaokulu Pendik İmam Hatip Lisesi´nde, lise öğrenimini 1999 yılında Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde başladığı yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir.

Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında, ´´Almanya´daki Türk Kökenli Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı´´ konulu tez çalışması ile 2010 yılında tamamlamıştır.

Bu tez çalışması sebebiyle 2008-2009 döneminde Almanya´nın Bremen Üniversitesi´nde misafir öğrenci olarak bulunmuştur.

Halen Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ana bilim dalında ´´Türkiye´de Suriye Sermayeli İşletmeler ve İşgücü Piyasası´´ konulu doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

2004-2006 yılları arasında AKP Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında AKP Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır.

Aytaç Gıda´nın dış ticaret firmasında başladığı çalışma hayatına Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yöneticiliği ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü olarak devam etmiştir.

En son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıdır. Siyasi çalışmalara katılmak üzere söz konusu görevinden ve memuriyetinden istifa etmiştir.

Sivil toplum çalışmaları sırasında, Kadın ve Demokrasi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli heyeti üyelikleri yapmıştır.

Aynı zamanda 15 Temmuz Derneği kurucularındandır.

Bununla birlikte Lacivert Dergisi kurucularından olup Danışma Kurulu üyeliği yapmıştır.

Göç, kadın ve sosyal politika alanında yayın yapan akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça, Almanca bilmektedir.