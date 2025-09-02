Nesrin Nas, Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 1958 yılında doğdu. Lise öğrenimini İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi’nde tamamlayan Nas, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere’de Uluslararası Para Piyasaları üzerine çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora tezini verip İktisat Doktora unvanını aldı.

Akademik hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi’nde 13 yıl öğretim görevlisi olarak devam eden Nas, bu süre zarfında Dünya Gazetesi’nde ekonomi danışmanı olarak da görev yaptı. Daha sonra üniversitedeki görevinden istifa ederek uluslararası finans kuruluşları Euromoney, DC Gardner ve Emerging Markets’in Türkiye temsilciliğini üstlendi ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na danışmanlık yaptı.

Nesrin Nas, 11 Ekim 2003’te yapılan ANAP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde 711 delegenin oyunu alarak partinin genel başkanı seçildi. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem İstanbul milletvekilliği görevini yürüttü.