Güzelliği, oyunculuk yeteneği ve doğal duruşuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın yaşamı merak konusu oldu. Peki, Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncunun biyografisi ve rol aldığı eserleri haberimizde…

Özgü Kaya Kimdir?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Uşak’ın Eşme ilçesindendir. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürmektedir.

İlk Adımı “Adı Efsane” ile Attı

Ekran kariyerine 2017 yılında “Adı Efsane” dizisiyle başlayan Özgü Kaya, burada canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. Oyunculuk alanındaki başarısını kısa sürede kanıtlayan Kaya, ardından dönemin popüler dizilerinde yer aldı.

Oynadığı Diziler

2017 – Adı Efsane (Sibel Yılmaz)

2018-2019 – Mehmetçik Kut’ül Amare (Zeynep)

2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez)

2022-2024 – Üç Kız Kardeş (Türkan Kalender Korman)

2024 – Güzel Aşklar Diyarı (Deniz Dervişoğlu)

2025 – Cennetin Çocukları (Gönül)

Kaç Yaşında, Boyu ve Burcu Nedir?

1996 doğumlu olan Özgü Kaya 29 yaşındadır. 1.68 metre boyunda, 53 kilo ağırlığındadır ve İkizler burcudur.

Yeni Proje: Cennetin Çocukları

2025 yılında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Cennetin Çocukları dizisinde “Gönül” karakterine hayat veren Özgü Kaya, bu projede sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı.