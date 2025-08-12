Gönderilen sahte mesajlarla Kamil Koç müşterilerinin banka hesaplarına erişilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yıllarda FlixBus tarafından satın alınan Kamil Koç’un SMS sistemi hacklendi. Kamil Koç müşterilerine sahte link gönderildi. Bu link ile müşterilerin banka hesabına sızılmaya çalışılıyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre, dolandırıcılar Kamil Koç’un SMS sistemine erişerek VAKIFBANK müşterilerine hedef alan sahte link gönderdi. Gönderilen mesajda “VAKIFBANK’dan SkyLimit kullanıcılarına özel 300.000 TL’ye kadar %0 faiz kredi fırsatı” ifadesi ve devamında VakıfBank’ın internet şubesi sitesini taklit eden sahte bir linke yer verildi.

Giriş Yapmaya Çalışanların Bankacılık Bilgileri Ele Geçiriliyor

Kamil Koç’a güvenerek linke tıklayan ve VakıfBank hesabına giriş yapmak isteyen müşterilerin bankacılık şifresi ele geçiriliyor. Açılan sitenin görünümü VakıfBank’ın internet şubesi ile birebir aynı tasarıma sahip olsa da linkin VakıfBank ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Siber dolandırıcılar, bu şekilde sahte linkler ile müşterilerin şifrelerini ele geçiriyor ve hesaptaki paraları kendi hesaplarına geçiriyor.

Kamil Koç'tan Sms Dolandırıcılığına İlişkin Açıklama

Kamil Koç Otobüsleri AŞ, şirket adına dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı içeren SMS mesajlarının gönderilmesine ilişkin gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı içeren SMS mesajlarının bazı kişilere gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan ön incelemelerde, şirketin veri tabanları ve güvenlik altyapısına herhangi bir yetkisiz erişimin gerçekleşmediği kaydedilirken, şirketin hizmetlerinde herhangi bir kesinti veya başka bir sorunun bulunmadığı vurgulandı.

Kapsamlı incelemeler ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sırasında mesaj servislerinin geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşılırken, konuyla ilgili kapsamlı teknik ve hukuki incelemelerin devam ettiği, başlatılan yasal süreçle ilgili yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Kamil Koç Otobüsleri AŞ'nin resmi kaynakları dışında gelen bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.