Başkan Tekçam, yaptığı açıklamada, doğal gaz altyapısının tamamlanmasının ardından vatandaşların daha konforlu ve ekonomik bir enerji kullanımına kavuşacağını belirtti.

Tekçam, “Yukarımahalle’mizde başlattığımız bu önemli çalışma, ilçemizin gelişimi ve yaşam kalitesinin artması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Tekçam, doğal gaz hizmetinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklar, Yozgat Valiliği ve diğer kurumlara teşekkür etti. Tekçam, “Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak bu yatırımların Aydıncık’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.