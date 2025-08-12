Terörsüz Türkiye sürecinin başlatıldığını dile getiren Şahan, “Türkiye, teröre 2 trilyon dolar harcadı, gücünü savunma sanayinde gösteriyor” dedi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün ve İl Kadın Kolları Başkanlığı’nı temsilen Tuba Kara katıldı.

“Yozgat’ta Dev Yatırımlar Sürüyor”

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, milletvekilleri ve bakanların yaz dönemi boyunca sahada olduklarını, halkın taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Kandemir, Yozgat’ta devam eden büyük yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kandemir, havaalanı inşaatının yatırım değerinin yaklaşık 17 milyar lira olduğunu, 2026 Mayıs ayında ilk uçuşun yapılmasının planlandığını aktardı. Kandemir, Türkiye’nin en büyük il halk kütüphanesinin ekim ayı sonunda hizmete gireceğini, yeni Yozgat Stadyumu’nun da aynı dönemde açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yozgat Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi’nin yıkılarak depreme dayanıklı şekilde yeniden yapılacağını belirten Kandemir, stadyumun ekim ayında tamamlanacağını söyledi.

Kandemir, Pandemi savaş ve enflasyon gibi zorluklara rağmen projelerin hızla ilerlediğini ifade etti.

Kandemir, yatırımların tamamlanmasının ardından sabit maaşlılar, asgari ücretliler ve emekliler için iyileştirmelerin yapılacağını söyledi.

Türkiye’de son 20 yılda yapılan hizmetlerin katlanarak arttığını dile getiren Kandemir, yaz dönemi gündemlerinin terörle mücadele olduğunu kaydetti.

“Hep Birlikte Çözüm Üretmeliyiz”

Göçle ilgili bilgi veren Şahan, Yozgat nüfusunun adrese dayalı sayımla yaklaşık 400 bin civarında olduğunu, vasıflı göçün devam ettiğini aktardı.

Şahan, Yerköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 500 işçi açığı bulunduğunu ancak yeterli eleman bulunamadığını belirtti.

Şahan, “Göçü önlemenin yolu iş imkanı sunmak, bunu sağlamak hepimizin görevi” dedi.

Toplantının sonunda basın mensuplarının önerilerini dinleyen Şahan, Yozgat için ortak çözüm arayışlarının devam edeceğini bildirdi.

“Terörsüz Türkiye Süreci Başlatıyoruz”

Milletvekili Şahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde soykırım yaptığını dile getiren tek lider olduğunu vurguladı. Şahan, soykırımın sadece Gazze ile sınırlı olmadığını, yakın zamanda İran ile savaş ortamının yaşandığını, İsrail’in siyonist gücüyle durmak istemediğini söyledi.

Sözde kendilerine vadedilmiş topraklar olduğuna inanan İsrail’in büyük bir İsrail devleti kurmayı hedeflediğini ifade eden Şahan, Türkiye’nin doğusunda büyük bir Kürt devleti kurulmak istendiğini belirtti.

“Biz terörsüz Türkiye süreci başlatıyoruz” diyen Şahan, 2015-2016 yıllarında yaşanan açılım sürecinin başarılı olamadığını kaydetti.

Şahan, “Kürtle teröristi ayırmak zorundayız. Hiçbir taviz söz konusu değil. Terörist başlarının dışarı çıkıp legal siyaset yapmaları pazarlık konusu değildir” dedi.

Şahan, Türkiye’nin teröre harcadığı paranın 2 trilyon dolar olduğunu, Amerika’nın dış borcunun ise 7 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Savunma Sanayinde Yerli Üretim Ve İhracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam bağımsız savunma sanayi hedefinin bugün yüzde 90 seviyesine ulaştığını söyleyen Şahan, yerli motor denemelerinin sürdüğünü, TUSAŞ’ta çalışan mühendis sayısının 300’den 20 bine yükseldiğini belirtti.

Plan Bütçe Komisyonu’nda 1000 km menzilli füzelerin üretildiğini ancak denemelerin yurt dışında yapıldığını, bu kapsamda yurt dışı alan kiralama maddesinin kanunlaştırıldığını aktaran Şahan, yerli milli savaş uçağı KAAN’ın 12 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye’nin savunma sanayinde güçlü olduğunu ifade etti.

“Birlik Ve Beraberlik En Büyük Güç”

Türkiye’nin geçmişte farklı etnik ve mezhepsel unsurları tek çatı altında birleştirerek güçlendiğini dile getiren Şahan, “Türk, Kürt, Çerkez, Alevi, Zaza ayrımımız yok. Tek çatı Türk milletidir. Bu birlik sürdüğü sürece dünyada söz sahibi oluruz” dedi.

DEM Parti ile herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığını ifade eden Şahan, komisyondaki çoğunluğun seçim sonuçlarına göre belirlendiğini, kararların şeffaf şekilde raporlaştırılıp kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.