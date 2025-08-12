Yozgatlı şair, romancı ve gazeteci Abbas Sayar, vefatının yıl dönümünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel bir video ile anıldı.

Hazırlanan videoda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci’nin seslendirdiği “Yozgat’ı Dinliyorum” adlı şiir, şehrin farklı bölgelerinden görüntüler eşliğinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Abbas Sayar’ın edebiyat dünyasında Yozgat’ı anlatan eserleriyle tanındığı hatırlatılan çalışmanın, hem kent kültürüne hem de edebiyat mirasına dikkat çekmeyi amaçladığı bildirildi.