Uluslararası alanda İnterpol tarafından aranan, “Demirözler Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Uğur Demiröz, Abhazya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Abhazya Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi, Demiröz’ün Türkiye’de işlenen tasarlanmış bir cinayete ortak olduğu gerekçesiyle arandığını belirtti.

Abhazya Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Demiröz, İnterpol takibinden kurtulmak için yasa dışı yollarla Enguri Nehri üzerindeki sınır kapısından Abhazya’ya geçiş yaptı. Ancak yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda kaldığı yerde tespit edilerek yakalandı.

“Suçlular Kaçamayacak”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası işbirliğiyle yürütülen bu kapsamlı operasyonun sonucunda kırmızı bültenle aranan 3 kişinin Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suçluları birer birer yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Hiçbir yere kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye İade Edilen İsimler

Rusya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen diğer isimler ve suçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kişiler arasında şunlar yer alıyor:

· U.D.: Demirözler Organize Suç Örgütü’nün elebaşı olan bu kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti", "tehdit" ve "hürriyetten yoksun kılma" gibi 53 farklı suçtan aranıyordu.

· M.S.: E.Y. liderliğindeki bir başka organize suç örgütüyle bağlantısı bulunan bu kişi, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından aranıyordu.

· S.G.: "Çocuğu kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan bir diğer isim.

Kaçacakları Yer Kalmadı

Bakan Yerlikaya, operasyonun Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve çok sayıda emniyet biriminin eş güdümlü çalışmasıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı. Görev alan tüm ekipleri tebrik eden Bakan, "Hangi bültenle aranırlarsa aransınlar, hangi ülkeye kaçmış olurlarsa olsunlar Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek suçluların adalet önünde hesap vereceğini belirtti.