VakıfBank, farklı unvanlarda yapılacak alımlar için yazılı sınavın 21 Eylül 2025’te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Banka tarafından yayımlanan ilana göre alımlar;

Müfettiş Yardımcısı

BT Müfettiş Yardımcısı

Kontrolör Yardımcısı

BT Kontrolör Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Memur

kadrolarında gerçekleştirilecek.

Müfettişlik ve kontrolörlük pozisyonlarında görev alacak adayların merkezi yerleşim yeri İstanbul olacak. Uzman Yardımcısı ve Memur pozisyonlarında ise Türkiye genelinde belirlenen illerde istihdam sağlanacak.

Başvuru tarihleri ve süreç

Başvurular 20 Ağustos 2025 itibarıyla başladı ve 7 Eylül 2025’e kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Yazılı sınav, Türkiye genelinde şu illerde yapılacak:

Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak.

Başvuru şartları

İlana başvuracak adayların sağlaması gereken genel şartlar özetle şöyle:

T.C. vatandaşı olmak

01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak

En az 4 yıllık lisans mezunu olmak veya son sınıf öğrencisi olmak

Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak

Yurt genelinde görev yapmaya engel sağlık sorununun olmaması

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ertelemiş ya da muaf olmak

Daha önce VakıfBank sınavlarında mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak

Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarına başvuracak adaylar için ek olarak ikamet şartı bulunuyor. Adayların başvuracakları ilde ikamet ediyor olmaları gerekiyor ve göreve başlayanların en az 5 yıl boyunca aynı yerde çalışmaları zorunlu olacak.

Başvurusu kabul edilen adaylar, 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında sınav giriş belgelerini alabilecek. Yazılı sınav günü adayların yanında sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesi bulundurması şart.

Sınavda yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurabilecek adaylar, hesap makinesi kullanamayacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakat aşamasına davet edilecek.

Türkiye’nin en büyük ikinci bankası konumunda olan VakıfBank, yalnızca finans sektörüyle değil; spor, sanat, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Banka, 608 kişilik bu yeni alımla hem hizmet kalitesini artırmayı hem de gençlere istihdam fırsatı sunmayı hedefliyor.