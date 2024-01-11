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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürerken; geçen hafta 49,9 milyar TL düşüşle 2,58 trilyon TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) dönüşümlü faiz getirisi sağlayan vadeli mevduat hesabı olan Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışları 29 Aralık itibariyle sona erdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar TL'den 2 trilyon 576,5 milyar TL'ye geriledi.

İKİ AYIN EN YÜKSEK RAKAMI

5 Ocak itibariyle biten haftada KKM hesaplarındaki 50 milyar TL'lik çıkış yaklaşık iki ayın en hızlı ve en yüksek rakamı olarak kayda geçti.