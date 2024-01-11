Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığını bildirdi.

MSB, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" açıklamasında bulundu. Bakanlık, 8 Ocak tarihinden itibaren ise bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını açıkladı.

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.