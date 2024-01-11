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Grip ve enfeksiyon vakalarındaki gözle görülür yükseliş dikkatleri çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde gribal enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır" dedi.

Soğuk havanın etkisiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış olurken, artan viral enfeksiyonlarla beraber yoğun bakımlarda doluluk sorunu yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'RİSK GRUBUNDAKİLER ENFEKSİYONLARI CİDDİYE ALMALI'

Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." bilgisini aktardı.