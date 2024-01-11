Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Zararsız, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Yozgat’ta devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Zararsız, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemli bir gün olduğunun altını çizen Başkan Zararsız “10 Ocak benim için çok önemli bir gün. Gecesini gündüzüne katıp bizimle birlikte tüm haberlerimizde yer alan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. 10 Ocak’ta farklı programlar olduğu için gazetecilerimiz ile bir araya gelemedik bizlerde 11 Ocak için bir program ayarladık. Bu tarih benim için çok özel bir yere sahiptir. 11 Ocak 1992 tarihinde Hak İş’in ilk il başkan atanması tarihidir. Ben ilk Hak İş İl Başkanı olarak o gün atanmıştım. O gün bizim 130 üyemiz bulunmaktaydı, bugün ise 4 bin 955 üyemiz bulunmakta. Burada Hak İş demek Yozgat’ta nüfusa göre bizim için çok önemli bir sayı. Hizmet İş Sendikamızın 2 bin 950 üyesi bulunmaktadır. Diğer üyelerimiz ise diğer sendikalarımıza kayıtlı üyelerimizdir. Toplam baktığımız zaman 5 bine yakın üyemiz bulunmaktadır. İnşallah ilerleyen tarihlerde 6 bin üyemiz olur düşüncesindeyiz” dedi.

“EN DÜŞÜK MAAŞ ASGARİ ÜCRET OLMALI”

Zararsız, “Hak İş olarak şuanda ki hedefimiz ciddi anlamda enflasyon başını aldı gidiyor. Burada emeklinin durumu ne olur. Emekli ciddi manada yürekler acısı. Bugün en düşük emekli maaş asgari ücrete eşit olmalıdır. Hak İş olarak bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Ciddi manada vergi dilimi yüzde 15’e sabitlenmesi gerekiyor. İşçimizin vergi dilimi yüzde 28’e çıktığı zaman otomatik olarak 10 bin lira düşüyor. Bu yüzde eğer 15 olursa işçi, çalışan maaşının ne olduğunu bilir. Bizim Hak İş olarak bununla ilgili bir çalışmamızda var. En önemlisi belediyelerimizde çalışan şirket işçilerimize çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili 52 gün ikramiye olmazsa olmazdır bu konuyla ilgilide çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“SÖZLEŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Belediye başkanları ile bir araya gelerek toplu iş sözleşmeleri hakkında çalışmalara başladıklarını belirten Zararsız, “Mart ayına kadar bitirilmesi gereken yaklaşık 11 tane toplu iş sözleşmemiz var. İnşallah en kısa sürede bu sözleşmelerimizi tamamlayarak işçi kardeşlerimizin yüzlerini güldüreceğiz. İşçilerimiz bizim için oldukça önemli. Yapmış olduğumuz sözleşmeler ile inşallah işçilerimizin yüzünü daha da güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞUBE KURACAĞIZ”

Yozgat’ta şube kurma yönünde çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Zararsız, “Öz Sağlık Sendikasının Yozgat’ta bir şubesini kurduk, Hizmet İş Sendikamızın bir şubesi var. Şuanda ki hedefimiz de Öz Gıda Sendikasının bir şubesini kurmak, bunun yanı sırada burada olmayan diğer sendikalarımızın şubesini kurmak. Ben Yozgatlıyım, hep sahadayım sahada olmak zorundayız. Bizler ne yapıyorsak Yozgat’ımız ve çalışanlarımız için yapıyoruz. Basın sektörü ile ilgilide bir çalışmalarız var inşallah ilerleyen günlerde de basın çalışanlarımızı mutlu günlere kavuşturacağız” dedi.