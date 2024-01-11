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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 2024-25 sezonundan itibaren yeni bir formata geçeceğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla birlikte turnuvanın gelecek sezonki formatı eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak şekilde düzenlenecek.

Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak.

Grup aşamasına katılacak 24 takım, lig ve başarı sıralamalarına göre 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan seçilecek 2'şer takım, toplamda 6 takımlık bir grup oluşturacak. Grup içerisindeki her takım, farklı torbalardan seçilen diğer takımlarla 3 maç yapacak. Grup müsabakalarının ardından ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Önümüzdeki sezon, UEFA kupalarında ülkemizi temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grup aşamasına yükselmek için mücadele edecek.

Yeni Türkiye Kupası formatındaki diğer detaylar, sezon sonunda açıklanacak resmi Türkiye Kupası Statüsü ile duyurulacak.