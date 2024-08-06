Tüpraş, 2024 yılı temettü ödemeleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. "Tüpraş ne zaman temettü verecek? 2024 TUPRS temettü ne zaman yatar?" gibi sorular gündemde geniş yer buldu. Dev şirket, yatırımcılarına yapacağı ödemeleri ve bu ödemelerin tarihlerini açıkladı. İşte detaylar...

TÜPRAŞ 2024 TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tüpraş, 2024 yılı temettü dağıtım tarihini ve detaylarını duyurdu. Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmalara rağmen, bu haber yatırımcıları sevindirdi. Peki, Tüpraş temettü ödemelerini ne zaman yapacak ve hisse başı kaç TL ödeyecek? İşte detaylar...

TUPRS TEMETTÜ TARİHLERİ VE DETAYLAR

Tüpraş, 2024 yılı temettü ödemelerini 27 Eylül'de gerçekleştirecek. Yatırımcıların hesaplarına bu ödemeler 1 Ekim tarihinde yatırılacak. Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ortaklara toplamda 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi yapılacak.

Temettü ödemesi, hisse başı net 10,74 TL olarak belirlenmiştir. Şirket, bu temettünün Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından karşılanacağını belirtti. Açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" ifadeleri yer aldı.

BORSA İSTANBUL VE TÜPRAŞ YATIRIMCILARININ BEKLENTİLERİ

5 Ağustos Pazartesi sabahı Borsa İstanbul’da yaşanan ciddi düşüş, 8 milyondan fazla yatırımcıya şok etkisi yarattı. Ancak, Tüpraş yatırımcıları, bu süreçte nispeten memnun bir tablo sergiledi. Kar/zarar tablolarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Tüpraş hisselerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Yatırımcılar, temettü ödemesi sayesinde kar paylarını artırmayı bekliyorlar.

Tüpraş'ın temettü ödemeleri, yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. Şirketin güçlü finansal yapısı ve düzenli temettü ödemeleri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tüpraş'ın 2024 yılı temettü ödemeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, bu ödemelerin hesaplarına geçmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Tüpraş, 2024 temettü ödemelerini 27 Eylül'de gerçekleştirecek.

Ödemeler yatırımcı hesaplarına 1 Ekim'de geçecek.

Hisse başı net temettü 10,74 TL olarak belirlenmiştir.