1947 doğumlu Osman Pamukoğlu, 43 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonlarla tanındı, emekliliğinin ardından siyasete atılarak kendi partisini kurdu.

Osman Pamukoğlu Kimdir?

Sinop’un Gerze ilçesinde 1947 yılında doğan Osman Pamukoğlu, 11 yaşında askeri okula başladı. Selimiye Askerî Ortaokulu, Kuleli Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu ve çeşitli askeri akademilerde eğitim aldı.

Osman Pamukoğlu Rütbesi Nedir?

10 yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak görev yapan Pamukoğlu, 1990-1992 yılları arasında 42. Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yılları arasında Hakkâri’de Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Kıbrıs’ta 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Piyade Okul Komutanlığı görevlerini üstlendi.

1993’te tuğgeneralliğe, 1997’de tümgeneralliğe yükselen Pamukoğlu, 2002 yılında emekli oldu. Toplam 43 yıl süren askerlik hayatı boyunca birçok nişan ve madalya aldı. Türk ordusunda 5 kez “Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı” alan tek komutan oldu.

Osman Pamukoğlu Yürüttüğü Operasyonlar

Pamukoğlu, 1993-1995 yılları arasında Hakkâri’de yürüttüğü operasyonlarla adını duyurdu. Bu dönemde dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, “Üç tane Pamukoğlu Paşa olsa terörü bitiririz.” ifadesini kullandı.

PKK’ya karşı yürütülen sınır ötesi operasyonların büyük bölümünde görev alan Pamukoğlu, 24 harekâtın 21’ini bizzat yönettiğini açıkladı. Bu operasyonlar arasında “Kirpi”, “Balkaya”, “Karanlık Dağ”, “Buzul Dağı”, “Ejder” ve “Hakurk” harekâtları yer aldı.

2007 yılında Serdar Akinan’ın hazırladığı Kan Uykusu belgeselinde de Pamukoğlu’nun yürüttüğü operasyonlar konu edildi.

Osman Pamukoğlu Partisi Nedir?

28 Temmuz 2008’de yaptığı ulusal çağrıyla siyasete atılan Pamukoğlu, 4 Eylül 2008’de Hak ve Eşitlik Partisi’ni (HEPAR) kurdu. Parti, kısa sürede örgütlenirken Avrupa Konseyi raporlarında da yer aldı.

Pamukoğlu, 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. bölgeden bağımsız aday oldu ancak 15 bin 180 oyda kalarak milletvekili seçilemedi. HEPAR’ın ilk kurultayında genel başkanlıktan istifa etti.

Parti faaliyetlerinden ayrılmasına rağmen siyasi çalışmalarına ve konferanslarına devam etti.