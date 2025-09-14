Rus edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 1799’da Moskova’da dünyaya geldi. Eserleriyle Rus edebiyatına yön veren Puşkin, 1837’de bir düelloda hayatını kaybetti.

Alexander Sergeyevich Puşkin kimdir?

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 6 Haziran 1799’da Moskova’da doğdu. Babası Sergey Lvoviç Puşkin, köklü bir soylu aileye mensuptu. Annesi Nadezhda Ossipovna Gannibal ise Afrika kökenli Abram Petroviç Gannibal’ın torunuydu. Gannibal, Osmanlılar tarafından kaçırıldıktan sonra Çar I. Petro tarafından özgürlüğüne kavuşturulmuş ve sarayda yetiştirilmişti.

Puşkin Eserleri Nelerdir?

Puşkin ilk şiirini 15 yaşında yayımladı. Tsarskoye Selo Lisesi’nden mezun olduktan sonra edebiyat çevrelerince tanınmaya başladı. 1820’de kaleme aldığı “Ruslan ve Ludmila” adlı uzun şiiri büyük yankı uyandırdı. Aynı yıllarda toplumsal reformlara ilgisi arttı, özgürlükçü şiirleri nedeniyle sürgün edildi.

Sürgün döneminde “Kafkas Tutsağı”, “Bahçesaray Çeşmesi” gibi eserlerini yazdı. 1825–1832 yılları arasında manzum romanı “Yevgeni Onegin” tefrika edildi. Tarihi dram türündeki en önemli eseri “Boris Godunov”, 1825’te tamamlandı. Puşkin ayrıca dönemin edebiyat çevresinde genç yazar Nikolay Gogol’ü destekledi.

Puşkin Kiminle Evlendi?

1828’de tanıştığı Natalia Gonçarova ile 1831’de evlenen Puşkin, bu evlilikten çocuk sahibi oldu. Ancak Gonçarova’nın sosyal çevresindeki dedikodular ve Puşkin’in kıskançlığı, ileride trajik olaylara yol açtı.

Puşkin Neden Duelloya Yaptı?

Puşkin, eşinin Fransız subay Georges-Charles d’Anthès ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler üzerine 1837’de düelloya davet edildi. 27 Ocak’ta Kara Nehir’de yapılan düelloda ağır yaralanan Puşkin, iki gün sonra 10 Şubat 1837’de hayatını kaybetti. Şair, Pskov bölgesindeki Svyatogorsky Manastırı’na annesinin yanına defnedildi.

Aleksandr Puşkin, Rus edebiyatında modern dönemin öncüsü kabul edilir. Şiir, roman ve tiyatro eserleriyle hem döneminin hem de sonraki kuşakların edebiyat anlayışına yön vermiştir.