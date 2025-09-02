Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçmişti.

44 Ayın En Düşük Seviyesinde

Temmuzda yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi de 10 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak. Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 artış göstermişti.

Ekonomistlerin Ağustos Ayı Beklentileri

Ankete katılan 25 ekonomistin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Bunun yanı sıra ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

Ekonomistler, 2025 sonu enflasyon beklentisini ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olarak belirledi.