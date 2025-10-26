Toygar ve Nisa dünya evine girdi

Mutluluğa ilk adımı attılar
toygar ve nisa dünya evine girdiHasan Toygar Avcı, Hilal Nisa Başer ile dünya evine girdi.

Gerçekleştirilen düğün törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, aileler, yakın dostlar ve çalışma arkadaşları katıldı.

Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Hasan Toygar Avcı ve Hilal Nisa Başer’in nikah töreni, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve çift, yeni hayatlarına aileleri ve sevdikleri ile birlikte merhaba dedi.

İleri ailesi olarak, Hasan Toygar Avcı ve Hilal Nisa Başer çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.

