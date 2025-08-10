Nikah şahitliğini Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve gazetemiz imtiyaz sahibi, Bozokspor Başkanı Alparslan Akyüz’ün yaptıkları düğüne Fatma & Oktay Akyüz çiftinin sevenleri yoğun katılım gösterdi.

Akyüz Ailesinin Mutlu Günü (5)

Nikah töreninin ardından çiftler hatıra fotoğrafı çektirerek davetlilerin tebriklerini kabul ettiler. Çiftin mutlulukları ve uyumları göz kamaştırdı.

Akyüz Ailesinin Mutlu Günü (1)

Düğüne Yozgat’ın yanı sıra Sorgun ve Saraykent ilçelerinden siyaset, bürokrat ve iş dünyasından önemli isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Biz de İleri Gazetesi olarak Fatma & Oktay Akyüz çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Muhabir: Selma Şahin