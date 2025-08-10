Nikah şahitliğini Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve gazetemiz imtiyaz sahibi, Bozokspor Başkanı Alparslan Akyüz’ün yaptıkları düğüne Fatma & Oktay Akyüz çiftinin sevenleri yoğun katılım gösterdi.

Nikah töreninin ardından çiftler hatıra fotoğrafı çektirerek davetlilerin tebriklerini kabul ettiler. Çiftin mutlulukları ve uyumları göz kamaştırdı.

Düğüne Yozgat’ın yanı sıra Sorgun ve Saraykent ilçelerinden siyaset, bürokrat ve iş dünyasından önemli isimlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Biz de İleri Gazetesi olarak Fatma & Oktay Akyüz çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.