Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda, Yozgat ili için toplam 7 kişilik kadro ayrıldı.

Bu kapsamda, 1. Grup Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için 1, 2. Grup Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için 3, 3. Grup Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için 1, 4. Grup Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için 1 kişi, ayrıca destek personeli kapsamında Elektrik Tesisatçısı, Sıhhi Tesisatçı ve İklimlendirme Personeli pozisyonları için de birer kişi istihdam edilecek.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan adaylar arasından yapılacak. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olmaları, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almamaları, 2024 KPSS’den ilgili puan türlerinde asgari puanı almış olmaları ve görevlerini 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde sürdürebilecek sağlık koşullarına sahip olmaları gerekiyor.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ayrıca özel şartları da yerine getirmesi zorunlu. Lisans mezunu erkek adaylar 1. Grup, lisans mezunu kadın adaylar 2. Grup, ön lisans mezunu erkek adaylar 3. Grup ve ön lisans mezunu kadın adaylar ise 4. Grup pozisyonları için başvurabilecek. Tüm adayların 40 yaşını doldurmamış olması, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında belirtilen şartları taşımaları ve geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor.

Destek personeli pozisyonlarında ise elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı ve iklimlendirme personeli olarak başvuru yapacak adayların meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifikalara sahip olmaları şartı aranıyor.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Başvurular, 09 Ağustos 2025 tarihinden başlayarak 18 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı ([https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il için başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında özel güvenlik kimlik kartı, sağlık raporu, diploma, sertifika gibi gerekli belgelerin eksiksiz ve okunaklı şekilde sisteme yüklenmesi zorunlu. Belgelerde eksiklik veya yanlışlık olması halinde başvurular geçersiz sayılacak.

Yerleştirme ve Sonuçlar

Başvurular, adayların KPSS puanına göre değerlendirilecek ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenecek. KPSS puanlarının eşitliği durumunda mezuniyet ve doğum tarihi öncelik kriteri olarak kullanılacak.

Yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sonuçlara itirazlarını üç iş günü içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak yapabilecek. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik bilgiler içeren itirazlar dikkate alınmayacak.

Göreve Başlama Süreci

Asil adaylar, belirtilen süre içinde göreve başlamak üzere hizmet sözleşmesi imzalayacak. Mücbir sebeplerle görev başlangıcı yapılamaması durumunda, mazeret belgelendirilerek 15 gün içinde göreve başlama imkânı sağlanacak. Göreve başlamayan veya sözleşme imzalamayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacak.