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Torku, İsrail malı mı? Torku hangi ülkenin? gibi merak edilen soruların cevapları, vatandaşlar tarafından merak edildi. İlgili içeriği haberimizde derledik.

Torku, vatandaşlar tarafından merak edilen bu önemli soruların yanıtlarıyla gündemde. Torku, tamamen Türk sermayesi ile faaliyet gösteren bir firma olarak bilinmektedir. Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan Torku, ürün yelpazesi açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Konya Şeker tarafından üretilen ürünler, Torku markası altında bir araya getirilmektedir. Torku'nun ürün gamı şeker, şekerleme, çikolata, unlu mamüller, dondurulmuş ürünler, modern seracılık ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile bitkisel yağları içermektedir.

Torku'nun Türk kökenli bir marka olduğu ve Türkiye'de üretilen ürünlerle hizmet verdiği belirtilmelidir. Böylece, vatandaşlar Torku'nun kökeni hakkında doğru bilgilere sahip olabilirler.