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Kotex, vatandaşlar tarafından merak edilen önemli soruların yanıtlarını bekliyor. Kotex'in kökeni ve ülke aidiyeti hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Kotex, 1921 yılında, cellucotton'dan üretilen ilk pamuksu hijyenik kadın pedini tasarlayarak ortaya çıkmıştır. Ancak, Kotex'in İsrail malı olup olmadığı veya hangi ülkeye ait olduğu konuları da merak konusu olmuştur.

Kotex markası, Amerikan merkezli Kimberly Clark şirketi tarafından yönetilmektedir. Kimberly Clark, 1872 yılında Amerika'da kurulan ve 37 ülkede üretim yapan bir küresel şirkettir. 2007 yılında Türkiye pazarına adım atan Kotex, bu güçlü şirketin bir parçasıdır.

Kimberly Clark, 150'den fazla ülkede satış ağına sahip olan bir firma olup, Türkiye pazarına 2005 yılında giriş yapmıştır. Kotex'in kökeni ve sahibi olarak Amerikan menşeli bir marka olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, Kotex ürünlerinin İsrail malı olmadığını belirtmek önemlidir.