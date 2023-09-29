Türkiye'deki muhtar sayısı belli oldu: Ankara liderliği kaybetti Yerel seçimlere 6 aylık bir süre kala muhtar sayısı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki muhtar sayısı belli oldu. Ankara ise "En fazla muhtarın olduğu" il unvanını kaybetti. İşte detaylar...

Türkiye'deki Toplam Muhtar Sayısı: 50,516

Türkiye genelinde 32,238 mahalle ve 18,278 köy olmak üzere toplamda 50,516 muhtar görev yapmaktadır.

ANKARA, LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Ankara, 2017 yılında 1,317 muhtarlık ile "Türkiye'de en çok muhtar bulunan il" unvanına sahipti. Ancak, şu anki verilere göre Ankara bu liderliği kaybetti.

KADIN MUHTAR SAYISI

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ekim 2022'de İçişleri Bakanı olduğunda, Türkiye'de toplamda 1,134 kadın muhtarın görev yaptığını belirtti.

MUHTARLARIN MAAŞ DURUMU

Muhtarlar, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Temmuz ayı itibariyle, muhtarların aylık maaşı 11,402 TL olarak güncellenmiştir.

YENİ LİDER ŞEHİR KİM OLDU?

Son verilere göre: "En çok muhtar bulunan il" unvanını taşıyan il, 1,486 muhtarlık ile Sivas oldu. Sivas, toplamda 1,486 muhtarlıkla zirvede yer alırken, Şanlıurfa 1,438 mahalle ile ikinci sıraya yerleşti. Ankara ise 1,425 muhtarlıkla üçüncü sıraya geriledi.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE SIKLIKLA YAPILIR?

Muhtarlık seçimleri, Türkiye'de yerel seçimlerle birlikte düzenlenmektedir. Bu seçimler her beş yılda bir tekrarlanır ve köy veya mahalle sakinleri, kendi muhtarlarını ve muhtar azalarını seçerler.

MUHTAR OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Muhtar adayı olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Seçimin yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak.

İlkokulu tamamlamış olmak.

Askerlikle ilişiğinin olmaması (askerlik yapmış olmak, muaf olmak veya askerlikten terhis olmak).

Seçileceği köy veya mahallede en az 6 aydır ikamet ediyor olmak.

Yerel seçimlere yaklaşırken, muhtarların ve muhtar adaylarının bu verileri göz önünde bulundurması önemlidir.(Haber Merkezi)