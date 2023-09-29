Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Cemil Meriç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Müezzin Kayyımı Gökhan Sedef tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu sinevizyon gösterisi izlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Cemil Meriç, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu sohbetiyle programa katkı sağladı. Program, teşekkürlerin sunulmasıyla sona erdi.

Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Hakk’ın ve hakikatin sesi olarak milletimize hizmet etmeyi en büyük amaç sayan değerli din görevlilerimizin 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. Haber Merkezi