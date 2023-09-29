Yapay zekaya sorulan ve alınan cevaplar son günlerde gündem oluyor. Yapılan son araştırmada ise yapay zekâya Türkiye’nin 81 ilinin rakipleri soruldu. Sorulan sorunun cevapları ise viral oldu. Detaylar haberimizde:

Son günlerde yapay zeka tarafından cevaplanan sorular, Türkiye'nin 81 ilinin rakip şehirlerini merak edenleri heyecanlandırdı. Yapay zeka tarafından verilen cevaplar gündeme damgasını vurdu.

Son yapılan araştırmada, yapay zeka tarafından Türkiye'nin 81 ilinin rakip şehirleri soruldu. Bu soruların cevapları ise son günlerde hızla yayıldı. İşte bu merak edilen soruların yanıtları:

KIRŞEHİR'İN RAKİP ŞEHRİ

Yapay zeka tarafından sorulan sorular arasında yer alan ve Kırşehir'in rakip şehri sorusu, Aksaray olarak yanıtlandı.

Ancak Kırşehir'in diğer şehirlerle karşılaştırılmaması dikkat çekti ve akıllarda soru işaretleri bıraktı. Her şeye rağmen, yapay zeka tarafından verilen yanıtlar, Türkiye'nin farklı illerini karşılaştırmak isteyenler için ilginç bir perspektif sundu.,

DİĞER ŞEHİRLERİN RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre; Yozgat’ın rakibi Sivas, Kırşehir’in rakibi Aksaray, Sivas’ın rakibi Kayseri, Tokat’ın rakibi Sivas, Amasya’nın rakibi Tokat, Kırıkkale’nin rakibi Ankara, Nevşehir’in rakibi Kayseri, Kayseri’nin rakibi Eskişehir olarak belirlendi. (Melike Aslı Arslan)