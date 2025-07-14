TOKİ, 47 ilde toplam 508 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 1 konut ve 6 iş yeri satışa sunulacak.

Konutların satışı 30 Temmuz 2025 tarihinde, iş yerlerinin satışı ise 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Açık artırmalar saat 10.30’da Ankara, İstanbul ve internet üzerinden eş zamanlı olarak yapılacak.

Genel müzayede kapsamında ise 158 konut ve 350 iş yeri satışa çıkarılacak. Konutlar için yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 30 peşinatla 60 ay vade imkânı sağlanacak.

Detaylı bilgiye TOKİ'nin yetkilendirdiği Emlak Yönetim’in 444 84 34 numaralı hattından veya www.emlakyönetim.com.tr internet adresinden ulaşılabilecek.