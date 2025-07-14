Yaşanan olayda, 25 yaşındaki Eylem Yeşilkaya hayatını kaybetti polis saldırganın peşinde.

Meydana gelen trajik olayda, dini nikâhlı eşi tarafından bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde depremzedelerin barındığı Samanköy Konteyner Kent'te yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Özcan Yeşilkaya ile birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Eylem Yeşilkaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan Yeşilkaya, eline geçirdiği bıçakla Eylem Yeşilkaya’ya saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Eylem Yeşilkaya’yı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı Özcan Yeşilkaya’nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.