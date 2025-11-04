Site yöneticisi Azmi Sert, parkın 17 yıllık olduğunu ve belediyeye yapılan çok sayıda dilekçeye rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti.

Ihlamurkent Mahallesi, Sezay Sokak üzerindeki konutlarda yer alan çocuk parkındaki bir kaydırak, bölge sakinlerinin ve yöneticilerin en büyük endişe kaynağı oldu. Kaydırağın bitim noktasındaki korkuluğa benzer bir yere çakılmış vaziyette duran demir parça, çocukların kayması durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel bir tehlike olarak gösteriliyor.

Site Yöneticisi Azmi Sert, bu tehlikeli durumun yanı sıra parktaki oturma banklarının tahtalarının çürüdüğünü ve kırıldığını, bu ekipmanların 17 yıldır yenilenmediğini vurguladı.

Sert'in dile getirdiği diğer önemli sorun ise konutların üst kısmında kalan Gökçeada Sokak'taki heyelan riski. Yöneticinin iddiasına göre, 2009 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından dikilen korkuluklar zamanla eğim vermiş durumda ve zeminde yavaş yavaş toprak kayması yaşanıyor. Bu durumun, hem konutların güvenliği hem de sokaktaki ulaşım güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Sokaklardaki altyapı sorunlarına da değinen Sert, caddelerin dar ve düzensiz olması nedeniyle iki aracın yan yana geçmekte zorlandığını, bu durumun olası bir acil durumda (itfaiye veya ambulans) büyük aksaklıklara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, tehlikeli durumdaki rögar kapaklarının da acil müdahale beklediği kaydedildi.

"Site İçi" Gerekçesiyle Destek Verilmedi İddiası

Yönetici Azmi Sert, komşularıyla birlikte belediyeden defalarca yardım istediklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Sert, "Belediyeden oyuncak, park desteği istedik ama 'site içi' olduğu gerekçesiyle hiçbir şey yapılmadı. Oysa tabelada Sezayi Sokak, Gökçeada Sokak yazıyor; biz de bu mahalleye bağlıyız" dedi.

17 yıllık park ekipmanlarının atıl durumuna dikkat çeken Sert, çocukların zarar görmemesi için yönetici arkadaşlarıyla toplanarak kaydırağı kestirme kararı aldıklarını, temizlik ve düzenlemeyi kendi imkânlarıyla yaptıklarını ancak park aletlerinin yenilenmesi konusunda yetersiz kaldıklarını belirtti.

Azmi Sert, iki-üç kez dilekçe vermelerine rağmen yıllık ve yetersiz bakımların dışında bir hizmet alamadıklarını ifade ederek, hem atıl durumdaki parkların hem de tehlikeli sokakların Eskişehir gibi bir şehre yakışmadığını söyledi.

Sert, bölge sakinleri olarak daha kapsamlı belediye hizmeti talep ettiklerini ve sorunların çözülmesinin çocukların geleceği ve bölgenin güvenliği açısından hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.