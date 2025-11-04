İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler tarafından sakinleştirilen şahsın daha sonra evden çıkan bir komşusuna da sözlü sataşmada bulunduğu öğrenildi.

Olay, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. adlı şahıs, iddiaya göre annesinden para talebinde bulundu. Annesinin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine, M.Y.'nin bıçak çekerek kendine zarar verme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, çevre güvenliğini sağlayarak M.Y.'yi sakinleştirmek üzere harekete geçti. M.Y.'nin ilk etapta bıçağı ekiplere teslim etmeyi reddettiği gözlemlendi. Polislerin uzun süren ve hassas ikna çabaları sonucunda M.Y. ikna edilerek bıçak elinden güvenli bir şekilde alındı ve şahıs sakinleştirildi.

M.Y.'nin sakinleştirilmesinin ardından, polis ekipleri olayın detaylarını anlamak üzere annesiyle görüşmek için binaya yöneldi. Tam bu sırada evden çıkan bir komşusuyla karşılaşan M.Y., komşusuna yönelik sözlü sataşmalarda bulundu ve küfürler savurdu.

Durumun tırmanmasını engellemek amacıyla ekipler hemen müdahale ederek olası bir kavgayı önledi. Ancak M.Y.'nin sakinleştirilmesine rağmen komşusuna yönelik tehditlerini sürdürdüğü bildirildi. Sağlık ekiplerince kontrol edilen M.Y.'nin sağlık durumunda ciddi bir problem tespit edilmedi.

Olayla ilgili yapılan incelemede, M.Y.'nin annesinin oğlundan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri, yaşanan bıçakla kendine zarar verme girişimi ve kamu düzenini bozucu eylemlerle ilgili olarak gerekli yasal işlemleri başlattı.