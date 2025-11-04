Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinin Kuşçu köyünde ikamet eden, ilkokul çağındaki iki kardeş (2. ve 5. sınıf öğrencileri olduğu belirtildi), iddialara göre evlerinin yakınındaki bir alanda buldukları, içinde ne olduğu bilinmeyen kimyasal madde barındıran bir pet şişeyle oynamaya başladı.

Şişenin bir anda yüksek sesle bir bomba gibi patlamasıyla birlikte, içindeki kimyasal maddeler çocukların yüz ve ellerine isabet etti. Patlama sonucu kimyasalın temas ettiği bölgelerde yanık ve tahrişler oluştu.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Çocukların patlama sesi ve çığlıkları üzerine durumu fark eden aile bireyleri, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı iki kardeş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kardeşlerin tedavileri yanık ünitesinde devam etmekte olup, sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Ekipler, patlamaya neden olan kimyasal maddenin türünü ve şişenin neden çöpe atıldığını tespit etmek amacıyla olay yerinde detaylı incelemelerde bulunuyor. Yetkililer, olayla ilgili tüm delillerin titizlikle toplandığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.