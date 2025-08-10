Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, bazı illerde konut başvurularının devam ettiğini, bazı illerde ise 11 Ağustos 2025’te başlayacağını açıkladı. Satışa sunulan konutlar 120 ay ve 180 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.

Başvuru Şartları

Duyuruda yer alan başlıca başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.

Başvuru sahibinin, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde tapulu bir konut bulunmaması.

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.

Satış işlemlerinde tapuda konut kaydının bulunmadığına dair taahhütname ve tutanak imzalanacak.

Vekâleten sözleşme imzalanacaksa, noter onaylı vekâletname ve kimlik belgesi ibraz edilecek.

Başvuru Alınacak İller

Hatay, Adana, Antalya, Elazığ, Kocaeli, Kilis, Sivas, Çankırı, Eskişehir, Ankara, Mardin ve Gaziantep’te başvurular yapılabilecek. Yozgat ve diğer illerde başvurular sonraki haftalarda alınacak.

Sosyal Konut Seferberliği Yolda

Yılsonunda Türkiye genelinde sosyal konut projesi başlatılacak. Yozgat dahil 81 ilde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutlar, 8-9 bin TL taksitlerle satışa sunulacak.