Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sunulan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısında artış gerçekleşti.

Gençlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Ekstra olarak proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imza atıldı.

İl müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak için firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları devam ediyor.

19 Yeni Firma Eklendi

Projeden faydalanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları doğrultusunda yapacakları alışverişlerde önceden yerel firmaları yanında 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.

Uygulanan yeni işbirliklerinin ardından 19 yeni firma daha projeye katkı sağladı ve gençlere yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı verildi.

Yeni Firmalar Hangileridir?

"Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding." markaları eklendi.