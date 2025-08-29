Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartları netleşti.

Deprem Konutları Tamamlanıyor, Sıra Sosyal Konutlarda

6 Şubat depremlerinin ardından öncelikli olarak afet bölgelerinde yaraların sarılması için yoğun mesai harcayan TOKİ, bugüne kadar deprem bölgesindeki konut ve iş yeri inşaatları için 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynak harcadı. Yıl sonuna kadar 453 bin konut ve işyerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Bu teslimatların tamamlanmasıyla birlikte afetin bütçedeki yükü azalacak ve yeni sosyal konut projelerine daha fazla kaynak ayrılabilecek.

3 Yılda 500 Bin Yeni Konut

Hükümetin 2025 sonunda başlatmayı planladığı yeni sosyal konut seferberliği kapsamında, 3 yıl içerisinde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutların büyük bölümünün özellikle konut sıkıntısının yoğun olduğu büyükşehirlerde yapılması planlanıyor. Proje çerçevesinde konutların vatandaşlara peyderpey teslim edilmesi öngörülüyor.

Hangi Gruplar Yararlanabilecek?

TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesinde öncelik, toplumun konut sahibi olma imkânı en kısıtlı kesimlerine verilecek. Buna göre başvuruda bulunabilecek gruplar şunlar olacak:

İlk kez ev sahibi olacak gençler,

Emekliler,

Dar gelirli aileler,

Asgari ücretliler ve memurlar.

Ekonomide kiraların yüksek seyrine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz, bu projeyle birlikte konut arzının artırılacağını ve buna paralel olarak kiralarda düşüş beklendiğini ifade etti.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların Aralık 2025’te başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak ve her il için ayrı ayrı kura çekimi gerçekleştirilecek.

Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla mobil uygulama üzerinden de bildirim gönderileceği duyuruldu.

Başvuru Şartları

TOKİ sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların karşılaması gereken kriterler şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya nüfus kaydının o ilde bulunması,

Daha önce üzerine kayıtlı konut bulunmamak,

Dar gelirli olmak.

Başvurular il bazında alınacak; vatandaşlar yalnızca yaşadıkları veya nüfus kayıtlarının bulunduğu illerdeki projelere başvurabilecek.

Yeni Bir Konut Seferberliği Başlıyor

TOKİ’nin hayata geçireceği bu dev proje, özellikle dar gelirli ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Yetkililer, projeyle hem sosyal konut ihtiyacının karşılanacağını hem de ekonomide konut piyasasının dengeleneceğini vurguluyor.