1989 Haziran ayında dünyaya gelen Melis İşiten, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler alan İşiten, birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.

Ünlü isim aynı zamanda oyuncu koçluğu da yapmaktadır.

2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten'in 2016 yılında Ada adını verdiği bir kızı oldu.

Çift 2019 yılında boşandı.

Televizyon Kariyeri

İlk televizyon deneyimini 2014 yılında "Reaksiyon" dizisinde Fatoş karakteriyle yaşadı.

Aynı yıl "Yedi Güzel Adam" dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018 yılında büyük ilgi gören "Vatanım Sensin" dizisinde rol aldı.

2021 yılında "Maraşlı" dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Sinema deneyimi ise 2019 yapımı "Aslı Gibidir" filmiyle oldu.