Almanya'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Gülseren Ceylan, 26 yaşında. Ceylan katıldığı bir programda kendisine ilişkin şu bilgileri vermişti:



"Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor."

Nikâh Masasına Oturdu

68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde 6'ncı kez nikah masasına oturdu.

Çiftin nikah törenine Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.