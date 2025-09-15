Tolga Sarıtaş Kimdir, Kaç Yaşında?

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini canlandırdı.

Tolga Sarıtaş'ın Oynadığı Diziler

Teşkilat / 2024

Arıza / 2020

Ferhat İle Şirin / 2019

Söz / 2017 – 2019

Büyük Sürgün Kafkasya / 2015

Güneşin Kızları / 2015 – 2016

Benim Adım Gültepe / 2014

Muhteşem Yüzyıl / 2013 – 2014

20 Dakika / 2013

Öyle Bir Geçer Zaman Ki / 2013

Arka Sokaklar / 2012

Sen de Gitme / 2011

Tolga Sarıtaş'ın Oynadığı Filmler

Kötü Çocuk / 2017

Kaledeki Yalnızlık / 2011

Bahtı Kara / 2009