Tolga Sarıtaş Kimdir, Kaç Yaşında?
30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini canlandırdı.
Tolga Sarıtaş'ın Oynadığı Diziler
Teşkilat / 2024
Arıza / 2020
Ferhat İle Şirin / 2019
Söz / 2017 – 2019
Büyük Sürgün Kafkasya / 2015
Güneşin Kızları / 2015 – 2016
Benim Adım Gültepe / 2014
Muhteşem Yüzyıl / 2013 – 2014
20 Dakika / 2013
Öyle Bir Geçer Zaman Ki / 2013
Arka Sokaklar / 2012
Sen de Gitme / 2011
Tolga Sarıtaş'ın Oynadığı Filmler
Kötü Çocuk / 2017
Kaledeki Yalnızlık / 2011
Bahtı Kara / 2009