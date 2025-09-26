Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sercan Saray, Maldivler’de yaptığı romantik evlilik teklifiyle Yüksel’i duygulandırdı.

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da performansıyla hafızalara kazınan Ayşe Yüksel, aşk hayatında da mutlu haberi verdi. Sevgilisi Sercan Saray’ın Maldivler’deki sürpriz evlilik teklifini kabul eden Yüksel, romantik anlarda gözyaşlarına hâkim olamadı.

Ayşe Yüksel “Evet” Dedi

Survivor All Star 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, yarışmadaki mücadelesi kadar özel hayatıyla da gündemde. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sercan Saray, Maldivler’de yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle Yüksel’i gözyaşlarına boğdu.

Haziran ayında tamamlanan Survivor All Star’ın ardından sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Ayşe Yüksel, özel hayatına dair büyük haberi Instagram hesabından duyurdu. Maldivler’de sevgilisinden evlilik teklifi alan Yüksel, “Evet dedim” sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Survivor Sonrası Mutluluk

Survivor’da dördüncü olmayı başaran Yüksel, yarışma sonrasında yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Fit görünümünü korumak için diyet yaptığını belirten Yüksel, bir haftada 2,5 kilo verdiğini açıklamıştı. Ancak bu kez gündeminde sadece formu değil, özel hayatındaki gelişmeler vardı.

25 yaşındaki Yüksel, Sercan Saray’ın romantik jesti karşısında büyük heyecan yaşadı. Evlenme teklifini aldığı anda duygularına hakim olamayan Yüksel, gözyaşları içinde sevgilisine “Evet” dedi. Çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Sercan Saray Kimdir?

Sercan Saray, turizm ve seyahat sektöründe uzun yıllardır profesyonel olarak görev yapan bir isimdir. İstanbul merkezli kariyerinde birçok turizm şirketinde farklı görevler üstlenen Saray, özellikle yurtdışı turları, destinasyon yönetimi ve operasyonel planlama alanlarında uzmanlaşmıştır.

2024 yılından itibaren H.I.S. Türkiye SKYhub Outbound bölümünde Asistan Müdür olarak görev almaya başlayan Saray, yurtdışı tur operatörlüğünde dikkat çeken projelere imza atmıştır. Hem operasyonel süreçlerde hem de yeni destinasyonların oluşturulmasında aktif rol üstlenmesiyle tanınmaktadır.

Ayşe Yüksel Ve Sercan Saray Evleniyor Mu?

Survivor’daki performansıyla öne çıkan Ayşe Yüksel, geçtiğimiz haftalarda kazandığı bir dokunulmazlık oyunu sonrasında sevgilisi Sercan Saray’a hitaben “Sevdiğim adam bu senin için” sözlerini söylemişti. Bu çıkış, sosyal medyada çiftin ilişkisini gündemin en çok konuşulan konularından biri haline getirdi.