Harran Üniversitesi’nde Reklamcılık bölümünü bitiren Berfin Karakeçeli Oxford üniversitesinde eğitim görmek için ilk adımı attı.

İbrahim Tatlıses "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" sözü herkes tarafından biliniyor. Ancak İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçeli Oxford yolunda. Üniversite eğitimine Oxford'ta devam etmek isteyen Berfin Karakeçeli eğitim tercihleri ile gündeme geliyor.

Berfin Karakeçeli Kimdir?

20'li yaşlarında olan Berfin Karakeçeli eğitimi ile adından söz ettiriyor. İbrahim Tatlıses’in ilk eşinden olan kızı Gülşen Tatlı'nın kızı olan Berfin Karakeçeli Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nü bitirdi.

Karakeçeli dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford’a başvurusunu yaptı eğitim hayatına yurt dışında devam etmeyi amaçlıyor.

Karakeçili'nin Oxford başvurusu, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği sözünü tekrar gündeme taşıdı. Tatlıses yıllar önce "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in doğum günü için paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı.