Teşkilat dizisinin yeni sezonu 21 Eylül 2025 Pazar akşamı başlıyor. Peki, Teşkilat dizisi 149. bölüm ne zaman yayınlanacak, yeni sezon ne zaman başlayacak, Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar…

Aksiyon ve dramı bir araya getiren Teşkilat dizisi, 6. sezonuyla geri sayımı başlattı. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Teşkilat 149. bölüm yayın tarihi 21 Eylül 2025 olarak açıklandı. Yeni sezon bölümü saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yapımcılığını Tims&B Productions’ın üstlendiği dizi, millî istihbarat görevlilerinin zorlu mücadelesini konu alıyor. Hikaye, sadece operasyon sahneleriyle değil, karakterlerin iç dünyaları ve özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor.

Teşkilat 149. Bölüm 2. Fragman Yayınlandı mı, Yeni Bölümde Neler Olacak?

Teşkilat dizisi 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Altay Yalçındağ (Tolga Sarıtaş) ile Hilal Turhantürk (Rabia Soytürk) arasında geçen sahneler dikkat çekerken, operasyon sahneleri de tansiyonu yükseltti. İzleyiciler, 6. sezonun ilk bölümüyle birlikte karakterler arasında neler yaşanacağını ve yeni düşmanların kim olacağını merak ediyor.

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor, Sezon Finali Ne Zaman Yapıldı?

Teşkilat 148. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Geride bıraktığı sezonun ardından, 6. sezon tanıtım videosuyla beklentiyi yükselten dizide yeni karakterlerin dahil olduğu da görüldü. Yeni sezonun ilk bölümü 21 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak.

Altay Yalçındağ ve Hilal Turhantürk’ün yollarının yeniden kesişmesi, düşmanlara karşı verilen mücadelenin ne boyutta olacağını gösterecek. Ayrıca Korkut, Uzay ve Ejder karakterleri üzerinden hikayenin derinleşmesi bekleniyor.

Teşkilat Dizisi 6. Sezon Oyuncu Kadrosu, Yeni Sezon Oyuncuları, Kim Kimdir?

Teşkilat dizisi 6. sezon oyuncu kadrosu hem eski hem yeni isimlerle oldukça güçlü. İşte 6. sezonda yer alan isimler:

Tolga Sarıtaş – Altay Yalçındağ

Rabia Soytürk – Hilal Turhantürk

Yunus Emre Yıldırımer – Korkut Sönmezay

Serdar Yeğin – Uzay Çelenkli

Murat Han – Hamdi Karaçay

Erkan Bektaş – Cevher Yıldırım

Erkan Petekkaya – Ejder Tangöz

Yeliz Şar – Hayat

Serhat Tutumluer – Rutkay

Bülent Polat – Dizdar

Murat Parasayar – Theodor

Asena Girişken – Suzan

Yeni sezonda bu karakterlerin geçmişleri, çatışmaları ve devlet için verdikleri mücadele, izleyiciyi derinden etkileyecek gibi görünüyor.

Teşkilat 6. Sezon Konusu, Yeni Bölümde Neler Olacak, Altay Ve Hilal Ne Yaşayacak?

Yeni sezon fragmanına bakıldığında, Altay ile Hilal arasında geçmişin izlerini taşıyan duygusal ve politik bir gerilim öne çıkıyor. Türkiye’ye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde, Altay ve ekibinin alacağı riskler, düşmanla karşı karşıya geldikleri operasyonlar dizinin heyecan dozunu artırıyor.

Ayrıca düşman saflarında yer alan karakterler, yeni sezonda daha organize ve tehlikeli olacak. Ejder karakterinin nasıl bir tehdit oluşturacağı ve istihbarat ekibinin buna karşı nasıl stratejiler geliştireceği yeni sezonun ana konularından biri olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Teşkilat 149. bölüm ne zaman yayınlanacak?

21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Teşkilat dizisi 6. sezon başladı mı?

Evet, 6. sezon 149. bölüm ile başlıyor.

Teşkilat 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evet, 2. fragman yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

Teşkilat dizisinin başrol oyuncuları kimler?

Tolga Sarıtaş (Altay) ve Rabia Soytürk (Hilal) başrolde yer alıyor.

Teşkilat dizisinin konusu ne?

Millî İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan özel bir ekibin hem mesleki hem de kişisel yaşamlarında yaşadıkları mücadeleleri anlatıyor.